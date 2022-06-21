Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально

MForum.ru
21.06.2022,
Компания Umidigi анонсировала смартфоны Bison 2 и Bison 2 Pro. Новинки представляют собой устройства для суровых внешних условий и сертифицированы в рамках стандартов IP68/69K и MIL-STD-810G в части защиты от влаги, пыли и ударов.
Технически речь идет об устройствах на базе чипсета MediaTek Helio P20 оснащенных 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с вырезом для 24 Мп фронтальной камеры, строенной тыловой камерой (48+16+5 Мп) и АКБ емкостью 6150 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Обе новинки поддерживают NFC и работают под управлением Android 12.
Разница между Bison 2 и Bison 2 Pro заключается в материалах корпуса и объемах памяти. Umidigi Bison 2 получил 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а его корпус выполнен из композитных материалов. Корпус Bison 2 Pro прорезиненый, а объемы памяти составляют 8 и 256 Гб. Цена Umidigi Bison 2 составляет $170, Bison 2 Pro - $200. Начало продаж – 27 июня.
© Антон Печеровый,
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