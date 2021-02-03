Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ

03.02.2021, MForum.ru

В сети появилась информация о новом смартфоне UMIDIGI модели A9 Max. Новинка является более мощной версий смартфона A9 Pro. Основное улучшение коснулось памяти – новинка оснащена 8 Гб ОЗУ, при этом заявлена более высокая производительность самих модулей памяти.

Из прочих спецификаций UMIDIGI A9 Max известно 6,3-дюймовом дисплее разрешением FullHD+ c 24 Мп фронтальной камере в вырезе экрана, QUAD-камере на задней панели с 48 Мп основным сенсором и Android 11. Релиз новинки ожидается в марте текущего года, ее возможная цена - $200.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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