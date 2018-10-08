Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100

08.10.2018, MForum.ru

Ассортимент UMIDIGI пополнился смартфоном A3. Производитель позиционирует новинку как аппарат с поддержкой «трех слотов». Но за красивым заявлением скрывается лишь то, что аппарат получил выделенный слот microSD, а также два SIM-слота с поддержкой VoLTE. Впрочем, UMIDIGI A3 действительно интересен.

Корпус UMIDIGI A3 выполнен из стекла и металла, а при умеренной цене функционал аппарата вполне соответствует актуальным трендам. В активе UMIDIGI A3 присутствуют 5,5-дюймовый Incell-дисплей разрешением 720x1440 точек, чипсет MT6739, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 12+5 Мп. При этом ее основной сенсор получил 6-элементную оптику с апертурой объектива f/2.0 и пиксели размером 1,25 мкм. Разрешение фронтальной камеры UMIDIGI A3 – 8 Мп с поддержкой функции разблокировки по лицу. ОС – чистый Android 8.1. Выпускаться UMIDIGI A3 будет в сером и золотистом цветах. Продажи начнутся – 20 октября, цена - $99,99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации umidigi.com

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