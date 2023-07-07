Анонсы: Umidigi Active T1 – планшет с АКБ 15 000 мАч

MForum.ru
07.07.2023,
Android-планшет Umidigi Active T1 станет доступен для заказа уже этим летом. Новый защищенный Android-планшет Umidigi оснащен аккумулятором емкостью 15 000 мАч и предлагает три варианта зарядки: беспроводную зарядку, зарядку POGO и USB-C. В части памяти речь идет о конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.
Active T1 получил 11-дюймовый дисплей разрешением 2000x1200 пикселей. Новинка присоединится к уже существующей линейке планшетов Umidigi, а именно G3 Tab, A11 Tab и A13 Tab. Однако Active T1 является самым прочным из всех. Он соответствует стандартам надежности и долговечности MIL-STD-810G, IP68 и IP69. Active T1 поставляется со стилусом, поддерживает работу с дисплеем в перчатке и комплектуется клавиатурой.
Детали процессора планшета Umidigi Active T1 еще не указаны, но это может быть модель MediaTek или Unisoc. Новинка поставляется со слотом для карт памяти microSD, который предлагает до 1 ТБ дополнительного хранилища. Что касается скорости зарядки, быстрая зарядка мощностью 20 Вт подключается через USB-C и разъем POGO. Разъем POGO поставляется с док-станцией для зарядки, также поддерживается беспроводная зарядка.
Скорее всего, Umidigi Active T1 поступит в продажу этим летом, хотя информация о ценах и сроках доступности пока отсутствует. Полные спецификации этого защищенного планшета также станут известны по мере приближения его выпуска.
© Антон Печеровый,
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