Анонсы: Umidigi Active T1 – планшет с АКБ 15 000 мАч

07.07.2023, MForum.ru

Android-планшет Umidigi Active T1 станет доступен для заказа уже этим летом. Новый защищенный Android-планшет Umidigi оснащен аккумулятором емкостью 15 000 мАч и предлагает три варианта зарядки: беспроводную зарядку, зарядку POGO и USB-C. В части памяти речь идет о конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Active T1 получил 11-дюймовый дисплей разрешением 2000x1200 пикселей. Новинка присоединится к уже существующей линейке планшетов Umidigi, а именно G3 Tab, A11 Tab и A13 Tab. Однако Active T1 является самым прочным из всех. Он соответствует стандартам надежности и долговечности MIL-STD-810G, IP68 и IP69. Active T1 поставляется со стилусом, поддерживает работу с дисплеем в перчатке и комплектуется клавиатурой.

Детали процессора планшета Umidigi Active T1 еще не указаны, но это может быть модель MediaTek или Unisoc. Новинка поставляется со слотом для карт памяти microSD, который предлагает до 1 ТБ дополнительного хранилища. Что касается скорости зарядки, быстрая зарядка мощностью 20 Вт подключается через USB-C и разъем POGO. Разъем POGO поставляется с док-станцией для зарядки, также поддерживается беспроводная зарядка.

Скорее всего, Umidigi Active T1 поступит в продажу этим летом, хотя информация о ценах и сроках доступности пока отсутствует. Полные спецификации этого защищенного планшета также станут известны по мере приближения его выпуска.