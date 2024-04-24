Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета

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Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета

24.04.2024, MForum.ru

На выставке Mobile Electronics Show в Гонконге Umidigi анонсировала множество новых устройств, включая три смартфона A-серии.

Umidigi A16 Pro и A16 Pro 5G получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ частотой обновления 120 Гц, основную камеру IMX 766 разрешением 50 МП и инфракрасную камеру разрешением 5 Мп. A16 Pro 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300, а A16 Pro оснащен Helio G99.

Оба смартфона используют аккумуляторы емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, получили 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. В программной части речь идет об Android 14 «из коробки».

Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета

Umidigi A15 Ultra предлагает более мощный чип Dimensity 9000+, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище емкостью 1 ТБ. Фоточасть этого смартфона включает в себя основную камеру разрешением 200 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный сенсор разрешением 50 МП.

A15 Ultra может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 66 Вт. Также в наличии NFC, ИК-портом и разъем для наушников.

Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета

Umidigi A15 Tab представляет собой 11-дюймовый планшет на базе Android с ЖК-дисплеем разрешением FHD+, четырьмя динамиками и чипсетом Unisoc T616 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на Android 13 и оснащено аккумулятором емкостью 7500 мАч с проводной зарядкой 20 Вт. A15 Tab можно приобрести на Aliexpress за 150 долларов.

Umidigi G9 Tab поставляется как в конфигурации «только Wi-Fi», так и в варианте с поддержкой 4G, оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости, аккумулятором емкостью 7200 мАч и зарядкой 18 Вт. Он будет доступен в черном, синем, фиолетовом и зеленом цветах.

Компактный Umidigi G1 Tab Mini получил 8,4-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FHD и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он оснащен чипсетом Rockchip RK3562, 3/4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Umidigi G1 Tab Mini работает под управлением Android 14. Помимо обычного варианта, G1 Tab Mini предлагается в детской версии с защитным чехлом из EVA.

Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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