Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
18.08.2020,
Портфолио китайской компании UMIDIGI пополнил смартфон по имени BISON. Новинка позиционируется как устройство для людей ведущий активный образ жизни (защита от влаги/пыли – IP68 и IP69K, допускает падения с высоты до 1,5 метра) и любящих мобильное фото.
Основная камера UMIDIGI BISON представлена связкой 4-х сенсоров: 48 Мп основного сенсора от компании Sony, 16 Мп сенсора с широкоугольной оптикой, 5 Мп сенсора для макросъемки и 5 Мп датчика глубины сцены. Разрешение широкоугольной камеры, помещенной в U-образном вырезе дисплея, 24 Мп. Диагональ экрана 6,3-дюйма, разрешение FHD+, для защиты экрана используется Corning Gorilla Glass. Внутри UMIDIGI BISON нашлось место для чипсета MediaTek Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, также отметим поддержку NFC. ОС – Android 10. Купить UMIDIGI BISON можно в официальном магазине производителя на AliExpress по цене порядка 23 тысяч рублей.
© Антон Печеровый,
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