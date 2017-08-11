Анонсы: UMIDIGI S2 Pro с дисплеем 18:9 и аккумулятором 5100 мАч представлен официально

MForum.ru
11.08.2017,
Компания UMIDIGI разместила на своем официальном сайте подробную информацию о флагманском смартфоне UMIDIGI S2 Pro. Ключевая «фишка» новинки – 5,99-дюймовый дисплей с минимальными боковыми рамками и соотношением сторон 18:9, занимающий почти 90% площади передней панели. Разрешение экрана – 1080x2160 точек. Причем производитель обещает незабываемый визуальный опыт.
Также UMIDIGI S2 Pro получил аккумулятор внушительной емкостью 5100 мАч. По утверждению производителя этого достаточно для двух дней автономной работы. Для подключения зарядного устройства используется интерфейс USB Type C.
Остальные спецификации UMIDIGI S2 Pro включают в себя MediaTek Helio P25, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также сдвоенную камеру с сенсорами Sony (13+5 Мп). Не обошлось и без металлического корпуса, ставшего стандартным атрибутом флагманских устройств. Релиз UMIDIGI S2 Pro ожидается в октябре текущего года.
© Антон Печеровый,
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