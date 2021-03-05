Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально

MForum.ru
05.03.2021,
Китайская компания UMIDIGI официально анонсировала смартфон по имени BISON GT. Новинка стала более продвинутой версией UMIDIGI BISON, получившей 64 Мп основную камеру, чипсет MediaTek Helio G95 и 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+.
Основной 64 Мп модуль тыловой камеры UMIDIGI BISON GT может похвастаться апертурой объектива f/1,7 дюйма, возможностью снимать в полном разрешении 9216×6912 точек, поддержкой записи 4К-видео. В качестве вспомогательных используются 16 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 5 Мп сенсор для макросъемки и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Внутри UMIDIGI BISON GT нашлось место для MediaTek Helio G95, 8 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 128 Гб встроенной памяти типа UFS 2.1 и АКБ емкостью 5150 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В части защиты от внешних условий речь идет соответствии стандарту IP69K, допускается воздействие мойки высокого давления с температурой воды до 80℃. В рамках акции, посвященной анонсу устройства, UMIDIGI BISON GT можно купить за $239,99, обычная цена - $360.
© Антон Печеровый,
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