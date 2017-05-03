Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник

MForum.ru
03.05.2017,
Компания UMIDIGI представляет бюджетную модель UMIDIGI G, которая может понравиться любителям стильных и компактных устройств, подчеркивающих индивидуальность. При создании этой модели UMIDIGI применила новую для себя технологию изготовления корпуса, которая включает нанесения 5 слоев металлического напыления (алюминий) на основу из поликарбоната - корпус получился легким, но при этом приятным на ощупь.
Дизайн UMIDIGI G минималистичен – ничего лишнего. Аналогичен подход к операционной системы - UMIDIGI G работает под управлением Android 7.0 Nougat, максимально приближенной к версии от Google, без лишних настроек и нагружающих систему твиков интерфейса. Цена UMIDIGI G – не заоблачная, $79,99 ($59,99 по предзаказу). Со 2 мая компания принимает заявки на новинку, предзаказ стартует 16 мая, а выполнение заказов начнется с 20 мая.
Оформить заявку на смартфон и получить скидку в $20 (в режиме предзаказа) можно на сайте компании: http://www.umidigi.com/page-umidigi_g_overview.html
UMIDIGI G выполнен в формате мини-смартфона – 5” HD-экран, защищен стеклом GorillaGlass 4. Платформа основана на четырехъядерном чипсете MediaTekMT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью ее расширения картами памяти microSD до 256 ГБ. Также можно отметить сканер отпечатка пальца на передней панели с технологией LiveFingerprintDetection для надежной защиты персональных данных, 8-Мп и 2-Мп камеры. UMIDIGI G поддерживает одновременную работу двух SIM-карт, каждая из которых совместима с LTE-сетями, и готов с успехом выполнить любые поставленные современным пользователем задачи на каждый день. Доступные цвета – черный и золотой.
Технические характеристики UMIDIGI G:
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