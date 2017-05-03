Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник

03.05.2017, MForum.ru

Компания UMIDIGI представляет бюджетную модель UMIDIGI G, которая может понравиться любителям стильных и компактных устройств, подчеркивающих индивидуальность. При создании этой модели UMIDIGI применила новую для себя технологию изготовления корпуса, которая включает нанесения 5 слоев металлического напыления (алюминий) на основу из поликарбоната - корпус получился легким, но при этом приятным на ощупь.

Дизайн UMIDIGI G минималистичен – ничего лишнего. Аналогичен подход к операционной системы - UMIDIGI G работает под управлением Android 7.0 Nougat, максимально приближенной к версии от Google, без лишних настроек и нагружающих систему твиков интерфейса. Цена UMIDIGI G – не заоблачная, $79,99 ($59,99 по предзаказу). Со 2 мая компания принимает заявки на новинку, предзаказ стартует 16 мая, а выполнение заказов начнется с 20 мая.

Оформить заявку на смартфон и получить скидку в $20 (в режиме предзаказа) можно на сайте компании: http://www.umidigi.com/page-umidigi_g_overview.html

UMIDIGI G выполнен в формате мини-смартфона – 5” HD-экран, защищен стеклом GorillaGlass 4. Платформа основана на четырехъядерном чипсете MediaTekMT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью ее расширения картами памяти microSD до 256 ГБ. Также можно отметить сканер отпечатка пальца на передней панели с технологией LiveFingerprintDetection для надежной защиты персональных данных, 8-Мп и 2-Мп камеры. UMIDIGI G поддерживает одновременную работу двух SIM-карт, каждая из которых совместима с LTE-сетями, и готов с успехом выполнить любые поставленные современным пользователем задачи на каждый день. Доступные цвета – черный и золотой.

Технические характеристики UMIDIGI G:

Связь: GSM (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA (900/2100 МГц), FDD-LTE (Band 1, 3, 7, 20);

Поддержка SIM-карт: два слота SIM (microSD вместо второй карты)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Дисплей: 5”, разрешение 1280 х 720 точек (401 ppi), матрица IGZO от Sharp, стекло GorillaGlass 4 со скруглением 2,5D

Основная камера: 8 Мп, вспышка, автофокус

Фронтальная камера: 2 Мп

Процессор: MediaTek MT6737 с максимальной частотой до 1,3 ГГц, 64 бит, 4 ядра Cortex-A53

Графика: Mali-T720MP2, 600 МГц

Оперативная память: 2 ГБ

Внутренняя память: 16 ГБ + microSD до 256 ГБ

Аккумулятор: 2000 мАч

Интерфейсы: Bluetooth 4.1, 3,5-мм разъем для наушников, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), microUSB, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС

Сканер отпечатка пальца Touch ID 2.1 с технологией LiveFingerprintDetection

Размеры: 142,7 x 70,5 x 7,5 мм

Вес: 135,5 г

Цвета: черный, золотой

Комплектация: смартфон, чехол, пленка, кабель USB, зарядное устройство, иголка для извлечения лотка SIM, документация

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