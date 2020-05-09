Анонсы: UMIDIGI A7 Pro - современные функции по низкой цене

MForum.ru
09.05.2020,
Портфолио компании UMIDIGI пополнила модель A7 Pro, нацеленная в начальный ценовой сегмент, до $150. Но это не помешало производителю снабдить ее полным набором актуальных функций современных смартфонов. Начало продаж ожидается 26 мая.
Одной из ключевых фишек UMIDIGI A7 Pro станет тыловая QUAD камера в конфигурации с 16 Мп основной камерой, 16 Мп камерой со сверхширокоугольной оптикой, 5 Мп сенсором для макросъемки (фокус 2 см) и 5 Мп датчиком глубины сцены. Также производитель заявляет о поддержке AI-алгоритмов для улучшения качества съемки. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Спецификации UMIDIGI A7 Pro включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, 8-ядерный процессор, 4 Гб ОЗУ LPDDR4X, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4150 мАч. ОС - Android 10.
© Антон Печеровый,
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