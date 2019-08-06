Анонсы: UMIDIGI X представлен официально

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Анонсы: UMIDIGI X представлен официально

06.08.2019, MForum.ru

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Китайская компания UMIDIGI официально представила смартфон UMIDIGI X. Несмотря на ориентацию в сегмент недорогих устройств, новинка снабжена дактилоскопическим сенсором, встроенным в дисплей. Однако параметры самого экрана весьма скромны – разрешение составляет 1548х720 точек (6,35 дюйма, AMOLED).

Анонсы: UMIDIGI X представлен официально

Кроме того, UMIDIGI X снабдили строенной тыловой камерой. В дополнение к 48 Мп основному сенсору, камера UMIDIGI X получила 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Да и аппаратная платформа в целом не подвела: MediaTek Helio P60, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Дата старта продаж назначена на 26 августа. Купить UMIDIGI X можно будет в двух вариантах оформления.

Анонсы: UMIDIGI X представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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