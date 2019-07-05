Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33

MForum.ru
05.07.2019,
Китайская компания UMIDIGI анонсировала умные часы Uwatch 2. Новинка получила 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 240х240 точек с 2,5D-стеклом, алюминиевый корпус, защиту от влаги по классу IP67 и ценник $33.32. Причем в комплект поставки входит сразу 2 ремешка – металлический и силиконовый.
В активе UMIDIGI Uwatch 2 присутствует стандартный набор фитнес-функций, включая мониторинг качества сна и физических нагрузок. Из интересных возможностей отметим датчик частоты сердечных сокращений. Заявленная автономность устройства – до 10 дней в режиме активного использования (до 25 дней в режиме ожидания), которая достигается за счет использования эффективного чипа Nordic-Nrf52832. В рамках акции с 15 по 21 июля 500 единиц товара будет предложено по специальной цене $24,99.
© Антон Печеровый,
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