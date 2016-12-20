MForum.ru
20.12.2016,
Под торговой маркой ZUK анонсирован смартфон ZUK Edge, экран которого занимает 86,4% площади передней панели. Конечно, новинка не стала ответом Xiaomi Mi Mix, но соотношение площади экрана и передней панели более чем неплохое.
Основные спецификации ZUK Edge включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом 2,5D, чипсет Snapdragon 821, 4/6 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3100 мАч. Из прочего можно отметить сканер отпечатка пальца встроенный в «домашнюю» кнопку U-Touch. ОС – Android 7.0 Nougat. Цена ZUK Edge составит 2299 юаней ($330) за вариант 4+32 Гб и 2499 юаней ($360) за версию с 6+64 Гб памяти. Начало продаж намечено на январь 2017 года, при этом ZUK Edge станет одним из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 821.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Слухи: Появились изображения и стали известны спецификации ZUK Edge / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z2 Plus на базе Snapdragon 820 представлен в Индии / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: ZUK Z1 будет доступен в России за 14 990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Это интересно: В лидерах смартфоны с 6 Гб ОЗУ, майский ТОП бенчмарка Antutu / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: ZUK Z2 Pro – еще один смартфон с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru