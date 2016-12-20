Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели

20.12.2016, MForum.ru

Под торговой маркой ZUK анонсирован смартфон ZUK Edge, экран которого занимает 86,4% площади передней панели. Конечно, новинка не стала ответом Xiaomi Mi Mix, но соотношение площади экрана и передней панели более чем неплохое.

Основные спецификации ZUK Edge включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом 2,5D, чипсет Snapdragon 821, 4/6 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3100 мАч. Из прочего можно отметить сканер отпечатка пальца встроенный в «домашнюю» кнопку U-Touch. ОС – Android 7.0 Nougat. Цена ZUK Edge составит 2299 юаней ($330) за вариант 4+32 Гб и 2499 юаней ($360) за версию с 6+64 Гб памяти. Начало продаж намечено на январь 2017 года, при этом ZUK Edge станет одним из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 821.