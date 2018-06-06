Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней

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Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней

06.06.2018, MForum.ru

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Компания Lenovo официально представила смартфон Z5. На первый взгляд новинка может показаться продолжением идей заложенных в смартфоны суббренда ZUK. Да и индекс модели вызывает подобную ассоциацию.

Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юанейАнонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней

Однако, Lenovo Z5 – это типичный современный смартфон среднего класса на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 636, но снабженный 6 Гб ОЗУ. IPS-экран новинки имеет ставший модным вырез в верхней части, его диагональ составляет 6,2 дюйма, разрешение – 2246х1080 точек. Объем встроенной памяти – 64/128 Гб, для ее расширения можно использовать карты microSD, слот которой совмещен со вторым SIM-слотом.

Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юанейАнонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней

Тыловая камера сдвоенная (16+8 Мп, PDAF-фокусировка), фронтальная – одиночная, разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, дактилоскопический сенсор разместился на задней панели устройства. Также отметим любопытное ценообразование новинки – черный вариант аппарата с 64 Гб встроенной памяти оценен в 1299 юаней, тогда как смартфон в синей и полярно-сияющей расцветках обойдется на 100 юаней дороже. Версия Lenovo Z5 со 128 Гб встроенной памяти оценена в 1799 юаней.

Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юанейАнонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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