LTE: МТС сообщает о расширении покрытия сетей LTE в Калужской области

01.02.2017, MForum.ru

По данным МТС в результате запуска новых базовых станций с поддержкой LTE, покрытие компании появилось в таких городах, как Кондрово, Медынь, Юхнов, Сухиничи, в поселках Думиничи и Ферзиково, Балабаново и Белоусово, пос. Ворсино и деревне Мишково (Боровский р-н). Расширено покрытие LTE МТС в Калуге и Обнинске. По итогам развития охват населения области покрытием LTE МТС превысил 60% (охвачено более 600 тыс жителей), сеть представлена в 27 населенных пунктах области.

По данным МТС, в 2016 году трафик в сетях компании в Калужской области вырос более, чем на 60%. В 2017 году компания намеревается продолжать расширение LTE в регионе, обещает директор калужского филиала Игорь Марьясов.

В Калужской области услуги LTE предоставляет также МегаФон - с 2012 года и Билайн - в качестве "ведомого" оператора, т.е. с использованием сети МТС, который здесь играет роль "ведущего".

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