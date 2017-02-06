Анонсы: Lenovo Yoga A12 – Android-планшет 2-в-1 за $299

06.02.2017, MForum.ru

Последние несколько лет продажи планшетных компьютеров снижаются, за исключением устройств класса 2-в-1. Собственно в этот сегмент и нацелен новый Lenovo Yoga A12, оцененный в $299.

Lenovo Yoga A12 позиционируется как компьютер, которого хватит на «полный рабочий день». В цифрах это составляет 13 часов «жизни» от одной зарядки. Корпус Lenovo Yoga A12 изготовлен из магния и алюминия, на экран нанесено антибликовое покрытие. Новинка получилась достаточно тонкой и легкой – толщина Lenovo Yoga A12 составляет 5,4 мм, вес – 1 кг. Одним из факторов обеспечивающих минимальную толщину стала Halo-клавиатура, знакомая по Lenovo Yoga Book, который был представлен в прошлом году. Аппаратная платформа бюджетная: 12,2 дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Intel Atom x5, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти. Также отметим стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Старт продаж новинки намечен на 8 февраля. На прилавках Lenovo Yoga A12 появится в двух вариантах: Gunmetal Grey (серый) и Rose Gold (розовый).