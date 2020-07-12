Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X

MForum.ru
12.07.2020,
Известный искатель утечек Эван Бласс сообщил некоторые подробности о планшетном компьютере Lenovo Yoga X и опубликовал рендер устройства. Впрочем, главная особенность новинки в другом.
Lenovo Yoga X сможет выполнять функцию второго дисплея для различных устройств, включая смартфоны и ноутбуки. Для подключения внешних девайсов будет использоваться кабель micro-HDMI. Причем, в момент подключения внешнего устройства, на планшете останавливается воспроизведение фото и видео, а функции Android блокируются пользовательским паролем. Но будет доступна регулировка яркости (касанием экрана) и громкости (стандартными кнопками). Кроме того, можно переключать источник звука между планшетом и подключенным устройствам.
© Антон Печеровый,
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