Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X

12.07.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс сообщил некоторые подробности о планшетном компьютере Lenovo Yoga X и опубликовал рендер устройства. Впрочем, главная особенность новинки в другом.

Lenovo Yoga X сможет выполнять функцию второго дисплея для различных устройств, включая смартфоны и ноутбуки. Для подключения внешних девайсов будет использоваться кабель micro-HDMI. Причем, в момент подключения внешнего устройства, на планшете останавливается воспроизведение фото и видео, а функции Android блокируются пользовательским паролем. Но будет доступна регулировка яркости (касанием экрана) и громкости (стандартными кнопками). Кроме того, можно переключать источник звука между планшетом и подключенным устройствам.