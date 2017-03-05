Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше

05.03.2017, MForum.ru

Не так уж давно, в 1980 году, Джон Гудэнаф (John Goodenough), США изобрел те самые Li-Ion аккумуляторы, которые постепенно вытеснили все другие почти отовсюду и сейчас используются повсеместно. А теперь, в свои 94 года (!!!) Джон Гудэнаф готов подарить человечеству новый вид батарей. Которые втрое лучше литий-ионных.

В 1980 году Джон Гудэнаф работал в Оксфорде, где он и его коллеги изобрели перезаряжаемые литий-ионные батареи, которые сегодня обеспечивают питанием почти любой смартфон, планшет или ноутбук. Казалось бы, ему давно можно почивать на лаврах. Но не таков американский изобретатель, сейчас, спустя 37 лет, в качестве профессора Техасского Университета в Остине, Гудэнаф изобрел еще более совершенную версию литий-ионных батарей. Среди участников коллектива, который разработал новый тип батарей следует отметить также Марию Елену Брага (Maria Helena Braga).

Новые батареи обладают втрое большей энергетической емкостью, нежели стандартные, к тому же они будут куда более живучими. И, наконец, им не будет грозить самовозгорание, как литий-ионным!

Основная особенность новинки - твердотельность, т.е. в этих батареях нет жидких компонентов, как в традиционных, где анод и катод разделены жидким электролитом, проводящим электричество. В новых батареях Гудэнафа этот жидкий электролит заменен компаундом на основе стекла, что исключает формирование в батарее таких вредных образований, как дендриты, ведущие к короткому замыканию и выходу аккумулятора из строя. Вдобавок новые батареи смогут хорошо работать и при температурах ниже нуля, вплоть до -20 градусов! И, наконец, можно будет заменить не слишком экологичный литий на натрий, добываемый их морской воды.

Вероятность самовоспламенения твердотельной батареи существенно ниже, к тому же они способны заряжаться намного быстрее, буквально за минуты, а не за часы - это обещает если не революцию, то существенное изменение пользовательского опыта всех владельцев смартфонов и электромобилей. Мультикоптеры смогут летать не десятками минут, а часами, роботы получат новую степень мобильности, а некоторые устройства, которые сейчас не являются портативными, смогут ими стать.

К сожалению, как показывает практика, от изобретения до массового распространения нового типа батарей проходят не месяцы, но годы. Так что возможно еще несколько лет подряд нам придется пользоваться небезопасными аккумуляторами Гудэнафа с жидким электролитом.