Итоги квартала: МегаФон отчитался за 4q2016 и за 2016 год

16.03.2017, MForum.ru

МегаФон отчитался за итоги 4q2016 и в целом за год. Давайте взглянем на результаты



Общая выручка вряд ли может интересовать, особенно поскольку она не особо изменилась за год.



А вот мобильная выручка, увы сократилась год к году на -2.3%, а 4-й квартал 2016 года и вовсе выглядет уныло - падение на -3.6%. На этом печальном фоне результаты ВымпелКом с его сокращением мобильной выручки всего лишь на -0.4% выглядит куда симпатичнее. Конечно, можно вспомнить и то, что ВымпелКом ради них в какой-то мере пожертвовал фиксой, но все же...



Если говорить об абсолютных цифрах







У МегаФона слабо росла выручка от услуг передачи данных - за год всего на 5.6%, а в 4q2016 и вовсе на 1.8% гг. Здесь опять же Вымпелком может гордится своими +17,6% по итогам года!

В абсолюте лидерство МегаФон, впрочем сохранилось.









Рентабельность МегаФона серьезно сократилась, упала уже ниже 40%. Собственно, у ВымпелКома они имеют близкие значения, но сокращение за год и за квартал меньше, чем у МегаФона. Т.е. результаты МегаФон ухудшаются быстрее, чем у ВымпелКома.



Число абонентов мобильной связи - лукавый показатель. Все мы знаем ему цену. МегаФон показывает небольшой рост - до 75,615 млн (на 1.1% за год), поверим? На фоне сокращающейся мобильной выручки верить в рост абонбазы можно, но что-то не очень верится.



Проникновение абонентов, пользующихся мобильный интернетом у МегаФон составило 41% по итогам года. У ВымпелКом, напомню, 61.7%. Вы не находите это странным? Ведь раньше по проникновению смартфонов, например, ВымпелКом отставал от МегаФона. В общем, в цифру 75,61 млн я верю все меньше.



Зато потребление данных на абонента у МегаФона исправно растет - уже 5.1 ГБ по итогам 4q2016. Печально, на фоне 2.3 ГБ в ВымпелКом по итогам 4q2016. Вот они - анлимы и модемный трафик. При такой щедрости МегаФона уже не удививительно заметное ухудшение услуг мобильного ШПД в Москве - сеть перегружается и требует очередных инвестиций. А с такими финансовыми показателями кто же даст много денег на расширение инфраструктуры. Можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества услуг МегаФон?



Медленно растет доля устройств с поддержкой LTE - всего 10,2% по итогам 2016 года у МегаФон. Это печально. Деньги в сети LTE вложены немалые, а абоненты не спешат ими пользоваться, продолжая эксплуатировать свои древние устройства. Денег нет, но вы держитесь... За год рост доли устройств с LTE составил только 2 п.п. Печаль.



В целом доля устройств с поддержкой передачи данных достигла 57,2%, но пользуются открывшимися возможностями далеко не все, а 41%. Т.е. 16% абонентов, даже располагая планшетами и смартфонами не хотят мобильного интернета, однако.



В общем и целом, похвастаться оператору нечем. Команда Таврина оставила Солдатенкову непростое наследство. Посмотрим, сколько займет его разгребание. Да и в целом операторы мобильной связи в России - сейчас в периоде упадка. Между тем, телеком - это хороший индикатор состояния экономики страны в целом.



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В целом по группе результаты такие:









В условиях усиления конкуренции «МегаФон» выполняет прогнозы по основным финансовым показателям

- «МегаФон» завершает год с ростом консолидированной выручки

- «МегаФон» выполняет план развития сети с меньшими затратами

- Драйверы роста «МегаФона» в 2016 году: выручка от мобильной передачи данных, фиксированной связи, продажи оборудования и аксессуаров

- «МегаФон» сохраняет уровень дивидендов. По итогам 2016 года акционеры «МегаФона» заработают не меньше, чем в прошлом году

- Клиенты «МегаФона» становятся цифровыми – растет доля пользующихся интернет-устройствами, передачей данных, приложениями и соцсетями.

Выполнены прогнозы по основным финансовым показателям

- Консолидированная выручка увеличилась за счет роста выручки от мобильной передачи данных, услуг фиксированной связи и выручки от продажи оборудования и аксессуаров

Небольшое снижение мобильной выручки по итогам года является результатом увеличившейся конкуренции на рынке

Рост выручки от мобильной передачи данных продолжился, но его темпы уменьшились из-за перехода большего количества абонентов на пакетные тарифы

Выручка от продажи оборудования выросла в результате спроса на более дорогие устройства премиального класса, продвигаемые вместе с нашими привлекательными пакетными предложениями. Средняя стоимость телефонов, продаваемых в салонах «МегаФон Ритейл» в четвёртом квартале 2016 года, выросла на 85% по сравнению с прошлым годом до 4 323 рублей.

Существенный рост выручки от продажи оборудования вместе с хорошими результатами фиксированного бизнеса в течение года компенсировали снижение мобильной выручки и позволили показать рост консолидированной выручки

- Равномерное распределение CAPEX в течение 2016 года и выбор оптимальных решений позволили нам выполнить план строительства с меньшими затратами

- Скорректированная OIBDA и рентабельность по скорректированной OIBDA остались в рамках прогнозов.

Снижение показателей стало следствием роста себестоимости из-за перераспределения структуры выручки и увеличения веса низкомаржинальных сегментов, роста пакетных тарифов, увеличения расходов на дилерскую комиссию

- Снижение свободного денежного потока стало результатом снижения операционного денежного потока



- Увеличение объема чистого долга стало, в первую очередь, следствием выплаты дивидендов в декабре 2016 года



- Снижение чистой прибыли связано с:

Ростом себестоимости услуг

Ростом расходов на дилерские комиссии

Увеличением расходов на амортизацию и аренду в результате продолжающегося расширения сети и роста инфляции;

Более высокими затратами на аренду офисов.



Дивиденды:

В течение 2016 утверждены дивиденды суммарным объемом 50 млрд рублей или 80,63 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует уровню выплат 2015 года. Это подтверждает стабильность и привлекательность уровня дивидендной доходности для акционеров компании.

Абоненты

Абонентская база немного увеличилась. Все больше клиентов переходят на цифровые сервисы «МегаФона» благодаря новым удобным сервисам (МегаФон ТВ, банковская карта), проникновение интернет-устройств в сети увеличивается как результат выгодных акций и широкого ассортимента доступных смартфонов и планшетов в рознице.

Инфраструктура:

- Выполнен план по развитию сети

- Расширена сеть 4G, которая охватывает 82 федеральных округа, более 1000 городов и 15 городов-миллионников

- Увеличена длина магистральной сети

- По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует среди телекоммуникационных операторов по общему количеству базовых станций, в т.ч. по 4G/.LTE

- Внедрен комплекс решений для обеспечения высокого качества связи

- Мощная инфраструктура – база для развития новых инфокоммуникационных сервисов

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