Итоги квартала: МегаФон отчитался за 4q2016 и за 2016 год

MForum.ru
16.03.2017,
МегаФон отчитался за итоги 4q2016 и в целом за год. Давайте взглянем на результаты
Общая выручка вряд ли может интересовать, особенно поскольку она не особо изменилась за год.
А вот мобильная выручка, увы сократилась год к году на -2.3%, а 4-й квартал 2016 года и вовсе выглядет уныло - падение на -3.6%. На этом печальном фоне результаты ВымпелКом с его сокращением мобильной выручки всего лишь на -0.4% выглядит куда симпатичнее. Конечно, можно вспомнить и то, что ВымпелКом ради них в какой-то мере пожертвовал фиксой, но все же...
Если говорить об абсолютных цифрах
У МегаФона слабо росла выручка от услуг передачи данных - за год всего на 5.6%, а в 4q2016 и вовсе на 1.8% гг. Здесь опять же Вымпелком может гордится своими +17,6% по итогам года!
В абсолюте лидерство МегаФон, впрочем сохранилось.
Рентабельность МегаФона серьезно сократилась, упала уже ниже 40%. Собственно, у ВымпелКома они имеют близкие значения, но сокращение за год и за квартал меньше, чем у МегаФона. Т.е. результаты МегаФон ухудшаются быстрее, чем у ВымпелКома.
Число абонентов мобильной связи - лукавый показатель. Все мы знаем ему цену. МегаФон показывает небольшой рост - до 75,615 млн (на 1.1% за год), поверим? На фоне сокращающейся мобильной выручки верить в рост абонбазы можно, но что-то не очень верится.
Проникновение абонентов, пользующихся мобильный интернетом у МегаФон составило 41% по итогам года. У ВымпелКом, напомню, 61.7%. Вы не находите это странным? Ведь раньше по проникновению смартфонов, например, ВымпелКом отставал от МегаФона. В общем, в цифру 75,61 млн я верю все меньше.
Зато потребление данных на абонента у МегаФона исправно растет - уже 5.1 ГБ по итогам 4q2016. Печально, на фоне 2.3 ГБ в ВымпелКом по итогам 4q2016. Вот они - анлимы и модемный трафик. При такой щедрости МегаФона уже не удививительно заметное ухудшение услуг мобильного ШПД в Москве - сеть перегружается и требует очередных инвестиций. А с такими финансовыми показателями кто же даст много денег на расширение инфраструктуры. Можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества услуг МегаФон?
Медленно растет доля устройств с поддержкой LTE - всего 10,2% по итогам 2016 года у МегаФон. Это печально. Деньги в сети LTE вложены немалые, а абоненты не спешат ими пользоваться, продолжая эксплуатировать свои древние устройства. Денег нет, но вы держитесь... За год рост доли устройств с LTE составил только 2 п.п. Печаль.
В целом доля устройств с поддержкой передачи данных достигла 57,2%, но пользуются открывшимися возможностями далеко не все, а 41%. Т.е. 16% абонентов, даже располагая планшетами и смартфонами не хотят мобильного интернета, однако.
В общем и целом, похвастаться оператору нечем. Команда Таврина оставила Солдатенкову непростое наследство. Посмотрим, сколько займет его разгребание. Да и в целом операторы мобильной связи в России - сейчас в периоде упадка. Между тем, телеком - это хороший индикатор состояния экономики страны в целом.
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В целом по группе результаты такие:
В условиях усиления конкуренции «МегаФон» выполняет прогнозы по основным финансовым показателям
- «МегаФон» завершает год с ростом консолидированной выручки
- «МегаФон» выполняет план развития сети с меньшими затратами
- Драйверы роста «МегаФона» в 2016 году: выручка от мобильной передачи данных, фиксированной связи, продажи оборудования и аксессуаров
- «МегаФон» сохраняет уровень дивидендов. По итогам 2016 года акционеры «МегаФона» заработают не меньше, чем в прошлом году
- Клиенты «МегаФона» становятся цифровыми – растет доля пользующихся интернет-устройствами, передачей данных, приложениями и соцсетями.
Выполнены прогнозы по основным финансовым показателям
- Консолидированная выручка увеличилась за счет роста выручки от мобильной передачи данных, услуг фиксированной связи и выручки от продажи оборудования и аксессуаров
- Равномерное распределение CAPEX в течение 2016 года и выбор оптимальных решений позволили нам выполнить план строительства с меньшими затратами
- Скорректированная OIBDA и рентабельность по скорректированной OIBDA остались в рамках прогнозов.
Снижение показателей стало следствием роста себестоимости из-за перераспределения структуры выручки и увеличения веса низкомаржинальных сегментов, роста пакетных тарифов, увеличения расходов на дилерскую комиссию
- Снижение свободного денежного потока стало результатом снижения операционного денежного потока
- Увеличение объема чистого долга стало, в первую очередь, следствием выплаты дивидендов в декабре 2016 года
- Снижение чистой прибыли связано с:
Дивиденды:
В течение 2016 утверждены дивиденды суммарным объемом 50 млрд рублей или 80,63 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует уровню выплат 2015 года. Это подтверждает стабильность и привлекательность уровня дивидендной доходности для акционеров компании.
Абоненты
Абонентская база немного увеличилась. Все больше клиентов переходят на цифровые сервисы «МегаФона» благодаря новым удобным сервисам (МегаФон ТВ, банковская карта), проникновение интернет-устройств в сети увеличивается как результат выгодных акций и широкого ассортимента доступных смартфонов и планшетов в рознице.
Инфраструктура:
- Выполнен план по развитию сети
- Расширена сеть 4G, которая охватывает 82 федеральных округа, более 1000 городов и 15 городов-миллионников
- Увеличена длина магистральной сети
- По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует среди телекоммуникационных операторов по общему количеству базовых станций, в т.ч. по 4G/.LTE
- Внедрен комплекс решений для обеспечения высокого качества связи
- Мощная инфраструктура – база для развития новых инфокоммуникационных сервисов
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