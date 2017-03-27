Это интересно: Обновление заблокирует возможность зарядки Samsung Galaxy Note 7

27.03.2017, MForum.ru

Фиaско с Samsung Galaxy Note 7 обошлось производителю дорого. Из-за потенциальной возможности взрыва компании пришлось отозвать все проданные смартфоны. Однако часть покупателей их так и не вернула.

Для Samsung подобное поведение пользователей является неприемлемым и компания вынуждена вести политику, заставляющую пользователя расстаться с Samsung Galaxy Note 7. В частности была достигнута договоренность с рядом операторов, чтобы они блокировали подключение Galaxy Note 7 к своим мобильным сетям. Другим шагом стало ограничение возможности зарядки аккумулятора, причем если предыдущие обновление лишь ограничивали заряд на определенном небольшом уровне, то новый апдейт вообще блокирует возможность заряда АКБ смартфона. Таким образом, Samsung Galaxy Note 7 сможет работать лишь при постоянном подключении к внешнему источнику питания.

Тем временем, в интернете начинают появляться некоторые подробности о Galaxy Note 8. Считается, что этот смартфон будет построен на базе чипсета Snapdragon 835 / Exynos 9ххх и получит 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей разрешением близким к 4К (точное разрешение не сообщается, ясности с возможным соотношением сторон также пока нет), 6 Гб ОЗУ, до 256 Гб встроенной памяти, а также узнаваемый дизайн и стилус S-Pen. Впрочем, пока не ясно будет ли этот смартфон Galaxy Note 8 или для сегмента, куда был нацелен Galaxy Note, Samsung запустит новое семейство устройств.