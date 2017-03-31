«Билайн» вместе с GoTech найдут лучшие стартапы

MForum.ru
31.03.2017,
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стало партнером GoTech, технологического форума, ежегодно привлекающего более тысячи инвесторов, предпринимателей, а также экспертов рынка высоких технологий. Сотрудничество предполагает поддержку конкурса стартапов GoTech для поиска компаний, способных создавать инновационные продукты в интересах клиентов «Билайн».
В качестве партнера «Билайн» представляет собственную номинацию – Digital Experience, в которой конкурсантам предстоит переосмыслить использование смартфона и предложить жюри новые мобильные возможности в области AR/VR, мобильных платежей, социальных сетей, анализа и распознавания людей и предметов, геотаргетинга, развлечений и программ лояльности. Будут рассмотрены как уже готовые продукты, так проекты и продукты-прототипы. В номинации «Билайн» основными факторами успеха являются команда и технология. Прием заявок будет открыт до 8 сентября 2017 года.
Конкурс GoTech является крупнейшей соревновательной площадкой в области технологий в России и Восточной Европе. Победители конкурса успешно работают с лидерами информационных технологий, финансовой отрасли, строительства и девелопмента, информационной безопасности, а также инвестиционными фондами. Помимо «Билайн» конкурс ежегодно поддерживают: Dell EMC, Google, Intel, Runa Capital, «Лаборатория Касперского», «Сколково», ФРИИ и другие.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», рассказывает о номинации Digital Experience: «Мы постоянно работаем над повышением эффективности бизнеса при помощи новых технологий и digital-инструментов. Мы не только сами создаем инновационные, меняющие рынок продукты, но и поддерживаем комплементарные стартапы. Приглашаем к участию в номинации как компании с уже готовым продуктом, так и команды разработчиков / инженеров, разрабатывающие первый прототип. При этом степень готовности бизнес-модели не имеет большого значения. Важна отличная команда, заинтересованная в запуске совместного пилота».
В 2017 году «Билайн» стал генеральным партнером крупнейшей в мире серии хакатонов AngelHack в России. Являясь одним из организаторов одного из крупнейших конкурсов для стартапов, Eurasia Mobile Challenge, компания поддерживает инициативы для развития молодых предпринимателей. В этом году российский стартап Wings4all занял второе место в конкурсе инноваций Global Mobile Challenge в Барселоне. Кроме того, в 2016 году компания организовала мини-инкубатор для стартапов «Большая Ставка», в рамках которого команда топ-менеджмента компании выступала в качестве консультативного совета для двух перспективных технологических компаний из России.
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