Стартапы: ВымпелКом встретился со стартапами

MForum.ru
16.12.2022,
Топ-менеджмент ВымпелКом и эксперты билайн встретились с 8 стартапами в формате питчинга - основатели стартапа в формате 10-минутного диалога презентовали свой бизнес, отвечали на вопросы представителей компании.
Татьяна Выборнова, руководитель по партнерствам и коммуникациям билайна:
«Мы пригласили руководителей различных бизнес-направлений билайна и основателей стартапов пообщаться, чтобы обменяться опытом. Для билайна это возможность стать ближе к предпринимателям, вдохновиться духом предпринимательства и расширить свой бизнес-кругозор, а для стартапов – заявить о себе, получить честную обратную связь о продукте, заинтересовать билайн стать их клиентом и инвестором. Виртуально послушать живое общение с реальными предпринимателями мог также любой сотрудник компании».
Как это было — можно посмотреть на сайте beeline ventures: ventures.beeline.ru/pitchday, а также на канале билайна в Youtube: youtube.com
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теги: стартапы билайн ВымпелКом
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