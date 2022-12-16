Стартапы: ВымпелКом встретился со стартапами

MForum.ru

Стартапы: ВымпелКом встретился со стартапами

16.12.2022, MForum.ru

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Топ-менеджмент ВымпелКом и эксперты билайн встретились с 8 стартапами в формате питчинга - основатели стартапа в формате 10-минутного диалога презентовали свой бизнес, отвечали на вопросы представителей компании.

 

 

  • Kale - цифровой помощник в смартфоне, который помогает сотрудникам не выгорать и сохранять их ментальное здоровье.
  • Ubirator – цифровые решения для рынка коммерческого вторсырья.
  • Verspeak – платформа видео-конференц-связи и онлайн синхронного перевода.
  • Мой ананас – приложение для заказа FMCG товаров по низким ценам с доставкой.
  • VR Concept – платформа просмотра 3D моделей в VR в промышленности и образовании.
  • Cyberbrain – сервис контроля, анализа и оптимизации digital-рекламы в одной платформе.
  • Beams – платформа для организации онлайн и гибридных мероприятий.
  • UnaDesk – сервис по оптимизации виртуального рабочего пространства сотрудников в формате единого окна.

 

Татьяна Выборнова, руководитель по партнерствам и коммуникациям билайна:

«Мы пригласили руководителей различных бизнес-направлений билайна и основателей стартапов пообщаться, чтобы обменяться опытом. Для билайна это возможность стать ближе к предпринимателям, вдохновиться духом предпринимательства и расширить свой бизнес-кругозор, а для стартапов – заявить о себе, получить честную обратную связь о продукте, заинтересовать билайн стать их клиентом и инвестором. Виртуально послушать живое общение с реальными предпринимателями мог также любой сотрудник компании».

Как это было — можно посмотреть на сайте beeline ventures: ventures.beeline.ru/pitchday, а также на канале билайна в Youtube: youtube.com

пресс-релиз билайн

--

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теги: стартапы билайн ВымпелКом

© Алексей Бойко, MForum.ru

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