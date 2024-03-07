Микроэлектроника: В Нидерландах развиваются стартапы в области полупроводников, но жизнь их сложнее, чем в США и ряде других стран

MForum.ru
07.03.2024,
Нидерландские стартапы в области полупроводникового производства привлекают все большие объемы финансирования, сообщает Reuters.
Нидерландские полупроводниковые стартапы курирует организация, созданная Министерством экономики для укрепления технологического предпринимательства в Нидерландах. По ее данным, в 2023 году венчурное финансирование голландских стартапов по производству чипов росло пятый год подряд, достигнув $234 млн. Этому способствует растущее признание производителя производственного оборудования ASML, крупнейшей технологической компании Европы. В Нидерландах также базируется производитель чипов NXP, а также производитель оборудования ASM International и BE Semiconductor.
В отчете названы две компании, получившие значительное финансирование в секторе фотоники - Smart Photonics и Effect Photonics. В отчете отмечено, что нидерландские компании по-прежнему испытывают сложности с масштабированием бизнеса.
Когда они действительно растут, им требуется больше времени, чтобы договориться о дополнительном финансировании, чем их коллегам в Великобритании, Германии, Франции, и гораздо дольше, чем в Соединенных Штатах. Голландские компании кроме того с большой вероятностью выкупаются до того, как их оценка достигает $1,1 млрд, исключений из этого правила сравнительно немного.
Ничего нового, все действительно так. И Нидерланды еще не худшая стартап-среда в Европе. Из-за этого в Европе сейчас значительно меньше высокотехнологических стартапов, чем в США. И если в ЕС еще остается какое-то высокотехнологичные проекты, то, в основном, за счет более-менее сохранившейся системы образования и наличия денег, пусть их получение и требует немалых усилий и времени.
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теги: микроэлектроника Европа тренды геополитика зарубежные новости
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