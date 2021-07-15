Господдержка: Получить грант разработчикам отечественного ПО или ПАК стало проще

MForum.ru

Господдержка: Получить грант разработчикам отечественного ПО или ПАК стало проще

15.07.2021, MForum.ru

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Минцифра запускает проведение грантовых конкурсов для IT-проектов и компаний, "внедряющих цифровые решения". Конкурсы проведет РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий. Только в 2021 году планируется распределить 3.8 млрд рублей. Заявлено упрощение условий получения грантов.

Гранты выдаются в размере от 20 млн рублей до 300 млн рублей, как разработчикам ПО, так и разработчикам ПАК.

Больше нет ограничений по ОКВЭД и размеру выручки, допускаются стартапы и спин-оффы. До 18 месяцев увеличены сроки реализации проектов.

Увеличен максимальный разрешенный размер зарплат сотрудников - с 200 тыр до 240 тыр.

В общем, государство постаралось упростить процедуры, сделать получение грантов более легкой процедурой. Будет интересно узнать отзывы участников рынка, насколько чиновники справились с этой задачей.

19 июля, в понедельник, в 10:00 мск пройдет вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха», рега: events.webinar.ru.

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Воронежская область

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