Господдержка: Получить грант разработчикам отечественного ПО или ПАК стало проще

MForum.ru
15.07.2021,
Минцифра запускает проведение грантовых конкурсов для IT-проектов и компаний, "внедряющих цифровые решения". Конкурсы проведет РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий. Только в 2021 году планируется распределить 3.8 млрд рублей. Заявлено упрощение условий получения грантов.
Гранты выдаются в размере от 20 млн рублей до 300 млн рублей, как разработчикам ПО, так и разработчикам ПАК.
Больше нет ограничений по ОКВЭД и размеру выручки, допускаются стартапы и спин-оффы. До 18 месяцев увеличены сроки реализации проектов.
Увеличен максимальный разрешенный размер зарплат сотрудников - с 200 тыр до 240 тыр.
В общем, государство постаралось упростить процедуры, сделать получение грантов более легкой процедурой. Будет интересно узнать отзывы участников рынка, насколько чиновники справились с этой задачей.
19 июля, в понедельник, в 10:00 мск пройдет вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха», рега: events.webinar.ru.
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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Воронежская область
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