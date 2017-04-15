Чипсеты: Wisol задействует в новых модулях LTE-IoT чипсеты Sequans

MForum.ru
15.04.2017,
Wisol - компания, известная своими модулями для обеспечения подключенности различных устройств, - тема крайне актуальной для эры IoT, в которую мы вступаем. Sequans недавно представила набор чипсетов Monarch с поддержкой LTE Cat M1 и Cat NB-IoT, а также Calliope LTE Cat 1 и Colibry LTE Cat 4. Не удивительно, что Wisol договорилась с Sequans об использовании этих чипсетов в своих новых модулях, оптимизированных под IoT.
Чипы Monarch отличает сверхнизкое потребление энергии, они соответствуют стандарту 3GPP Rel.13. В частности, поддерживается режим энергосбережения PSM и режим не непрерывного приема eDRX - благодаря этому чипсет соответствует требованиям работы от источника питания (батарейки) в течение до 10 лет.
В составе чипсета - цифровой процессор, управление мощностью радиотрансивера, ОЗУ - все это интегрировано в сборку размером 6.5 х 8.5 мм. За счет динамического управления мощностью, чипсет способен работать без замены источникам питания и более 10 лет. Эти чипсеты уже прошли сертификацию на сети Verizon Wireless, что позволит начать их массовое использование в США уже в этом году. В Wisol обещают начало сэмплирования летом 2017 года.
Кроме того, Wisol будет выпускать модули на базе чипсетов LTE Cat M1 и Cat 4.
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