Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей

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Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей

24.04.2017, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Цель конкурса «Навстречу переменам – 2017» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 16 июня 2017 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

24 апреля – 16 июня 2017 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда;

19 июня – 1 июля 2017 года состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

1 июля – 4 августа 2017 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно с экспертизой все заявки проверяются на предмет достоверности предоставленной информации;

4 августа – 1 ноября 2017 года участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны полуфиналисты;

30 ноября 2017 года полуфиналистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.

В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам – 2017» жюри отберет 8 проектов. Четыре финалиста получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Остальным организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе «Навстречу переменам – 2016» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Победителями стали четыре проекта:

- Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна;

- Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата;

- Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей;

- Сибирский проект, разработавший мобильное приложение для детей с сахарным диабетом 1-го типа. 

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© MForum.ru , пресс-релиз компании Билайн

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