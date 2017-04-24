Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей

MForum.ru
24.04.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Цель конкурса «Навстречу переменам – 2017» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 16 июня 2017 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.
Конкурс будет проходить в несколько этапов:
24 апреля – 16 июня 2017 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда;
19 июня – 1 июля 2017 года состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;
1 июля – 4 августа 2017 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно с экспертизой все заявки проверяются на предмет достоверности предоставленной информации;
4 августа – 1 ноября 2017 года участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны полуфиналисты;
30 ноября 2017 года полуфиналистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.
В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам – 2017» жюри отберет 8 проектов. Четыре финалиста получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Остальным организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.
Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.
В конкурсе «Навстречу переменам – 2016» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Победителями стали четыре проекта:
- Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна;
- Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей;
- Сибирский проект, разработавший мобильное приложение для детей с сахарным диабетом 1-го типа.
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