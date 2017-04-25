Реклама: МТС решил массово рассказывать о повторенном вслед за Tele2 переносе остатков

25.04.2017, MForum.ru

В связи с этим запущена массовая рекламная кампания на ТВ. Посыл, правда, весьма странный - "зачем круглосуточно смотреть в свой гаджет, когда на улице весна, солнце и друзья?" Наверное, если абоненту смотрит в свой гаджет круглыми сутками, то ему это нравится или зачем-то нужно, что бы по этому поводу не считали умники из МТС.

В ролик пригласили целый ряд российских поп-звезд: Арсений Полиевец из "В Питере - пить", актер Владимир Сычев - и все это под вокал Дмитрия Нагиева "Подними глаза". Рекламу будут крутить в интернете, ТВ, по радио, задействуют наружку и розничные салоны МТС. Ролик получился неплохой. Если вас, конечно, не коробит от "нагиев-стайл".

Ну а суть - повтор удачного предложения Tele2, который не первый раз задает вектор развития на массовом рынке.

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