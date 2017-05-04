Слухи: GFXBench раскрыл подробности о смартфоне Alcatel Idol 5

04.05.2017, MForum.ru

Среди покупателей смартфоны линейки Alcatel Idol весьма популярны, в первую очередь за счет отличного соотношение цены и возможностей. Скорее всего, не станет исключением и Alcatel Idol 5, который засветился в бенчмарке GFXBench.

По информации GFXBench в активе смартфона Alcatel 6060 (предполагается, что именно за этим модельным номером скрывается Alcatel Idol 5) будут присутствовать 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek MT6757CH (Helio P20), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, поддержка NFC, а также связка 12 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камер.

Кроме того, согласно более ранним данным, существует и более мощная версия Alcatel Idol 5 (возможно с индексом 5S) оснащенная чипсетом Snapdragon 652 и 3 Гб ОЗУ. Программной основой новинки является Android 7.1.1 Nougat. В части даты релиза информации пока нет, также как и сведений на какие рынки будет адресована та и иная версия Alcatel Idol 5.