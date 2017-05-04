MForum.ru
04.05.2017,
Среди покупателей смартфоны линейки Alcatel Idol весьма популярны, в первую очередь за счет отличного соотношение цены и возможностей. Скорее всего, не станет исключением и Alcatel Idol 5, который засветился в бенчмарке GFXBench.
По информации GFXBench в активе смартфона Alcatel 6060 (предполагается, что именно за этим модельным номером скрывается Alcatel Idol 5) будут присутствовать 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek MT6757CH (Helio P20), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, поддержка NFC, а также связка 12 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камер.
Кроме того, согласно более ранним данным, существует и более мощная версия Alcatel Idol 5 (возможно с индексом 5S) оснащенная чипсетом Snapdragon 652 и 3 Гб ОЗУ. Программной основой новинки является Android 7.1.1 Nougat. В части даты релиза информации пока нет, также как и сведений на какие рынки будет адресована та и иная версия Alcatel Idol 5.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.04. [Новости компаний] VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Alcatel Idol 4S with Windows 10 с улучшенными характеристиками будет представлен 10 ноября / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: TCL (Alcatel) может стать производителем следующего смартфона BlackBerry / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Alcatel Idol Pro 4 – Windows-смартфон со Snapdragon 820 и поддержкой Continuum / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности об Alcatel Idol 4 и Idol 4S / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: GFXBench раскрыл подробности о смартфоне Alcatel Idol 5 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник / MForum.ru
03.05. [Общество] Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Nubia Z17 / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Ivvi F2 – смартфон с VoLTE и ценой $58 / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Meizu E2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max
25.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 7s сочетает Snapdragon 821 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Это интересно: Gretel – еще один китайский производитель смартфонов / MForum.ru
24.04. [Новинки] Это интересно: Doogee Mix оценен в $200 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2 / MForum.ru