Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

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Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

28.06.2017, MForum.ru

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Под торговой маркой Alcatel представлены три новых смартфона, радующим отличным балансом цены и возможностей. Пока новинки доступны в американском Amazon, но вероятнее всего они появятся и на других рынках.

Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

Alcatel Idol 5S является продолжением идей заложенных в ранее выпущенные смартфоны семейства Idol, включая алюминиевую рамку корпуса. Основные спецификации устройства включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб расширяемой встроенной памяти, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 2620 мАч. Отдельно отметим наличие фронтальных стереодинамиков и сканера отпечатка пальцев. ОС – Android 7.1 Nougat. Цена версии устройства без привязки к оператору составляет $279,99.

Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

Alcatel A50 также оснащен дисплеем диагональю 5,2 дюйма, но его разрешение составляет всего 1280х720 точек. Скромнее и аппаратная платформа – MediaTek MTK6738 (4 ядра, 1,5 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения). Фронтальная камера Alcatel A50 получила сенсор разрешением 5 Мп, тыловая – 13 Мп. Зато емкость аккумулятора составляет 2800 мАч. Кроме того, Alcatel A50 поддерживает разнообразные внешние аксессуары, включая крышку LightUp SNAPBAK (для ярких уведомлений), Power SNAPBAK (для удвоения срока службы батареи) и звуковой модуль SNAPBAK с 2,5 Вт стереодинамиками. ОС – Android 7.0 Nougat, цена – $149,99.

Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене

Alcatel A30 Plus представляет собой более крупную версию A30, который был представлен в начале этого года. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов (разрешение 720p), емкость аккумулятора – 3000 мАч. В остальном Alcatel A30 Plus близок к A50, но лишен поддержки модульных аксессуаров. Alcatel A30 Plus оценен $ 129.99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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