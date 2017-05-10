Малые соты: Sprint начал распространять малые соты Magic Box с беспроводным LTE-подключением

10.05.2017, MForum.ru

Magic Box - это, вероятно, первая в мире малая сота, предназначенная для беспроводного подключения к сети компании и последующего улучшения покрытия LTE внутри помещения и на прилегающей к нему территории. Устройство адресовано B2B и B2C клиентам компании Sprint (США) и предназначено для быстрого "уплотнения" покрытия и повышения скорости работы сети, например, при просмотре видео или использовании онлайн приложений и услуг.

Никакой арендной платы за использование устройства не предусматривается. Полученную от оператора коробочку достаточно поставить, например, на подоконник, и воткнуть в розетку блок питания.

Sprint Magic Box немедленно подключится к ближайшей соте, используя выделенные для этих целей частоты в диапазоне 2.5 ГГц (TDD LTE), и обеспечит повышение качества сети в помещении и вокруг него - в среднем скорости скачивания и загрузки вырастут на 200%. Одновременно к малой соте может подключиться до 64 устройств LTE.

Ускорение передачи данных пользователя - не единственная задача, которую решает малая сота. Устройство обслуживает зону покрытия почти в 3 тыс. кв. метров (2,79 тыс.), например, оно заметно уплотняет зоку покрытия во всем офисном здании, обеспечивая возможность комфортного пользования сетью также для ваших коллег и друзей. Как правило, абонентские устройства подключаются к малой соте и на расстояниях до 100 метров от здания, где она установлена.

Распространение Sprint Magic Box началось в нескольких городах США, таких как Денвер, Сан-Франциско, Индианаполис, Нью-Йорк, Чикаго и Хьюстон. Заказать устройство можно через сайт компании.

В компании уверены, что переход на применение малых сот с радиоподключением позволит быстро улучшить пользовательский опыт клиентов. Благодаря этому подходу, у Sprint появилась возможность быстро обеспечить покрытие там, где оно требуется абонентам сети, при этом не инвестируя в развертывание сети и получение разрешений.

В прошедшие три месяца, скорости скачивания в сети существенно выросли. Это результат реализации программы уплотнения сети за счет технологий, таких как Sprint Magic Box, наружных малых сот, агрегации трех каналов. В Sprint также намерены и далее улучшать пользовательский опыт, а также скорости, доступные на сети, за счет запуска поддержки агрегации четырех каналов, 256 QAM, 4x4 MIMO и Massive MIMO.

источник: mobipicker.com

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