Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017)

17.05.2017, MForum.ru

У американского оператора AT&T стал доступен смартфона Samsung Galaxy J3 (2017). Новинка оценена в $179,99.

Спецификации Samsung Galaxy J3 (2017) включают в себя чипсет Exynos 7570, 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 2600 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Сроки появления и цены новинки на других рынках пока не сообщаются.