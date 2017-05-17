Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017)

MForum.ru
17.05.2017,
У американского оператора AT&T стал доступен смартфона Samsung Galaxy J3 (2017). Новинка оценена в $179,99.
Спецификации Samsung Galaxy J3 (2017) включают в себя чипсет Exynos 7570, 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 2600 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Сроки появления и цены новинки на других рынках пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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