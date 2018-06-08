Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально

08.06.2018, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала смартфоны Galaxy J3 (2018) и J7 (2018). Как и устройства предыдущего поколения обе новинки относятся к среднему сегменту.

Полные спецификации производитель не раскрыл. Известно, что в активе Samsung Galaxy J7 (2018) присутствуют два 13 Мп сенсора (тыловой с апертурой f/1,7 и фронтальный с апертурой f/1.9), 5,5-дюймовый HD-дисплей (скорее всего, Super AMOLED) и поддержка Samsung Knox.

Фото возможности Samsung Galaxy J3 (2018) скромнее – тыловая камера 8 Мп, фронтальная камера – 5 Мп. При этом апертура объектива фронтальной камеры составляет f/2.2, тыловой – f/1.9. Диагональ экрана Galaxy J3 составляет те же 5,5 дюймов. Остальные подробности остались за кадром, но известно, что продажи новинок в США начнутся уже в этом месяце. Цены Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) составят $149,99 и $219,99, соответственно.