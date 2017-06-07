Тарифы: МегаФон говорит #Hello гостям Кубка Конфедераций

MForum.ru
07.06.2017,
7 июня 2017, Москва. В преддверии Кубка Конфедераций «МегаФон» запускает новый тарифный план #Hello, который позволит гостям спортивного мероприятия звонить по России, а также в свои домашние страны, экономя на роуминге. В тариф входит 6ГБ самого быстрого интернета, а также минуты и SMS для связи с друзьями и родными. Приобрести тарифный план можно прямо в аэропортах на стойках оператора в зоне прилета, а также в салонах “МегаФон» вблизи спортивных сооружений, оформленных в фирменном зеленом цвете.
Тариф был разработан специально для болельщиков, которые приедут в Россию. Он учитывает потребности туристов всех стран-участниц Кубка Конфедераций. При цене пакета в $12 (700 рублей), рассчитанного на две недели, гости Кубка Конфедераций получают 30 минут бесплатных звонков в свои домашние страны, 30 бесплатных SMS, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона» по России, а также 6 ГБ быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе РФ.
В пакет включены 30 минут и 30 SMS на номера других российских операторов, а также номера Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Камеруна, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
«Новый тариф поможет гостям турнира чувствовать себя в России максимально комфортно, стабильно оставаясь на связи в любом регионе, на любом стадионе, где проходят матчи. На аренах турнира сеть 4G от «МегаФона» имеет достаточную емкость, для того чтобы тысячи абонентов могли одновременно совершать звонки и отправлять видео, загружать контент на высокой скорости передачи данных - говорит Алексей Семенов, директор столичного филиала «МегаФон». – Включенного в тариф пакета трафика хватит и для общения, и отправки памятных моментов с каждой игры своей команды».
Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня 2017 года по 2 июля 2017 года, в нём примут участие победители турниров конфедераций КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование. На стадионах Спартак (Москва), Крестовский (Санкт-Петербург), Казань-Арена (Казань) и Фишт (Сочи) вместе с российскими болельщиками соберутся гости из Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Камеруна.
Тариф будет открыт для подключений с 15 июня 2017 года.
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© , пресс-релиз МегаФон,
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