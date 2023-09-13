Услуги: МегаФон избавил умные часы от необходимости быть рядом со смартфоном

MForum.ru
13.09.2023,
В России наконец-то операторам разрешили создавать единый тариф и счет для смарт-часов и смартфона. До сих пор, у каждого устройства должна была быть отдельная симка, даже если она была eSIM. С отдельным тарифом и платежами. Теперь, как в большинстве стран мира, можно будет принимать звонки, получать и отправлять сообщения и т.п. с часов, подключенных в МегаФон на ваш основной номер. И не важно, где при этом находится ваш смартфон, включен он или выключен.
Пока что это что-то типа эксперимента, услуга все еще недоступна в Москве или Санкт-Петербурге, но абоненты в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове могут оценить ее удобство уже сейчас.
За абонентов МегаФона можно порадоваться, а другим операторам пожелать скорейшего повторения подвига МегаФон, желательно - в масштабах страны.
К сожалению, новая возможность не распространяется на такую популярную связку устройств, как Apple iWatch и Apple iPhone. Это не проблема МегаФон, это общая проблема всех российских операторов после ухода Apple с российского рынка. Без авторизации американской компании активировать eSIM в iWatch не получится.
Пользователям iPhone пока что могут воспользоваться может быть не столь изящным, но хотя бы рабочим вариантом - подключить на тот же номер часики другого вендора. Работать будет (обязательно проконсультируйтесь со специалистом про конкретную модель). Или продолжать пользоваться часами и смартфоном с подключением к двум разным номерам/счетам, как уж кому нравится.
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теги: МегаФон услуги смарт-часы
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