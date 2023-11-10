eSIM. Услуги: ВымпелКом ввел возможность подключать к основному номеру умные часы и другие гаджеты

10.11.2023, MForum.ru

Услуга "Один номер" позволяет подключать различные устройства с eSIM, например, умные часы, таким образом, что на них поступают вызовы на основной номер, а при звонках с них отображается тот же единый номер.

Услуга удобная - в каких-то ситуациях можно оставить смартфон дома, оставаясь на связи с помощью, например, умных часов или кнопочной звонилки. Пакет связи при этом расходуется один, привязанный к основному номеру.

Пока что сервис "Один номер" доступен для подключения в Московском регионе, но можно ожидать, что постепенно оператор раскатает его и на другие регионы.

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теги: eSIM услуги ВымпелКом билайн

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