Смарт-часы: Цифры МТС - более половины пользователей услуги Единый номер подключают смарт-часы Huawei

11.12.2023, MForum.ru

По данным МТС, в первый месяц работы сервиса "Единый номер", 69% подключений к этой услуге в Москве и области пришлось на умные часы Huawei. "Единый номер" - это услуга, позволяющая автономно использовать смарт часы для звонков без их подключения к смартфону.

По данным оператора, наиболее популярной моделью смарт часов среди пользователей "Единого номера" стали Huawei Watch 4 Pro - 36% от всех подключений. Менее популярными оказались Huawei Watch 3 Pro Classic - 16% и Huawei Watch 3 - 9%.

Умные часы Samsung не столь востребованы - лидирующая модель Galaxy Watch 6 Classic набрала 7%, по 6% пришлось на Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 4.

В целом растет спрос абонентов МТС на услугу "Единый номер" по мере того, как растет проникновение умных часов в столичном регионе. С января по октябрь 2023 года в Москве и области было продано 533 тысяч таких устройств на общую сумму в 7 млрд рублей. Рост год к году составляет 36% в штуках и 16% в деньгах.

В 2024 году МТС собирается "раскатать" услугу и на другие регионы РФ.

Список моделей часов, которые можно подключить к услуге:

Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, Watch 4, Watch 4 Pro;

Samsung Galaxy: Watch 4 LTE, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6 (модель с eSIM), Watch 6 Classic

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теги: МТС Huawei смарт-часы умные часы смарт часы

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