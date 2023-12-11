Смарт-часы: Цифры МТС - более половины пользователей услуги Единый номер подключают смарт-часы Huawei

MForum.ru
11.12.2023,
По данным МТС, в первый месяц работы сервиса "Единый номер", 69% подключений к этой услуге в Москве и области пришлось на умные часы Huawei. "Единый номер" - это услуга, позволяющая автономно использовать смарт часы для звонков без их подключения к смартфону.
По данным оператора, наиболее популярной моделью смарт часов среди пользователей "Единого номера" стали Huawei Watch 4 Pro - 36% от всех подключений. Менее популярными оказались Huawei Watch 3 Pro Classic - 16% и Huawei Watch 3 - 9%.
Умные часы Samsung не столь востребованы - лидирующая модель Galaxy Watch 6 Classic набрала 7%, по 6% пришлось на Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 4.
В целом растет спрос абонентов МТС на услугу "Единый номер" по мере того, как растет проникновение умных часов в столичном регионе. С января по октябрь 2023 года в Москве и области было продано 533 тысяч таких устройств на общую сумму в 7 млрд рублей. Рост год к году составляет 36% в штуках и 16% в деньгах.
В 2024 году МТС собирается "раскатать" услугу и на другие регионы РФ.
Список моделей часов, которые можно подключить к услуге:
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Huawei смарт-часы умные часы смарт часы
--
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Услуги: В МТС реализовали звонки на- и с умных часов под тем же номером, что и в смартфоне / MForum.ru
13.09. [Новости компаний] Услуги: МегаФон избавил умные часы от необходимости быть рядом со смартфоном / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Fire-Boltt Combat – прочные смарт-часы за 1799 рупий / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi / MForum.ru