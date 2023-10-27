Услуги: В МТС реализовали звонки на- и с умных часов под тем же номером, что и в смартфоне

27.10.2023, MForum.ru

Зачем это нужно? Все просто - можно оставить свой смартфон дома, при этом оставаясь на связи. Это может быть полезно, например, на пробежке, на выходе в магазин, или в случае, если вы забыли смартфон дома. Причем, сохранив возможность звонить и отвечать на звонки с номера, привычного вашим контактам.

Как это реализовано? Для этого годятся умные часы с поддержкой звонков через сеть мобильной связи с eSIM. Пока что оператор готов подключать такие часы, как:

• Samsung Galaxy: Watch 4 LTE, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6, Watch 6 Classic.

• Huawei: Watch 3, Watch 3 Pro, Watch 4, Watch 4 Pro.

Подключить часы можно дистанционно - на сайте МТС. Пока что только в Московском регионе, но еще до конца 2023 года МТС обещает "раскатать" услугу на большинство регионов России.

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теги: МТС умные часы смарт часы eSIM

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