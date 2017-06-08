Анонсы: HomTom HT30 с корпус Fluff Paint оценен в 70 евро

MForum.ru
08.06.2017,
В ассортименте китайской компании HomTom появился смартфон HT30, «фишкой» которого стал материал задней панели корпуса. По словам производителя, покрытие «Fluff Paint» обеспечит мягкие прикосновения и приятные ощущения от взаимодействия с устройством. HomTom подчеркивает, что «Fluff Paint» уникален и не похож на материалы, применяемые в корпусах других смартфонов.
Выпускаться HomTom HT30 будет в трех цветовых вариантах: Gentle Black (нежный черный), Dark Blue (темный синий) Off White (белый). В части спецификаций речь идет об устройстве на базе чипсета MT6580 (4 ядра 1,3 ГГц, без поддержки LTE), оснащенном 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек c 2,5D-стеклом, парой камер (5 Мп с интерполяцией до 8 Мп и 2 Мп с интерполяцией до 5 Мп), поддержкой двух SIM-карт и аккумулятором емкостью 3000 мАч. ОС – Android 6.0 Marsmallow. Новинка уже доступна для заказа, европейская цена – 70 евро. На любимом в нашей стране сайте AliExpress купить HomTom HT30 можно менее чем за 4000 рублей.
© Антон Печеровый,
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