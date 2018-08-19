Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10

MForum.ru
19.08.2018,
Для китайской компании Ulefone смартфон S1 станет первой новинкой на базе платформы Android Go. Типовая цена новинки составит $79,99, но в рамках рекламной акции счастливчики смогут купить его всего за $9,9.
Если, конечно, вы успеете, стать одним из счастливчиков успевших заказать его каждый день ровно в 9:00 по (GMT + 8) на Aliexpress. Впрочем, в течение всего предзаказа купить Ulefone S1 можно будет за $49,99. «Железо» Ulefone S1 более чем бюджетное. Внутри новинки нашлось место для 5,5-дюймового дисплея разрешением 480х960 точек, чипсета MT6580 SoC, 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Однако, тыловая камеры новинки сдвоенная, сочетающая 8 и 5 Мп сенсоры. Отдельно отметим аккумулятор емкостью 3000 мАч. Прием предзаказов закончится 28 августа.
© Антон Печеровый,
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