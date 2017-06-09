Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60

MForum.ru
09.06.2017,
Начался прием предварительных заказов на смартфон Vkworld F2, который станет первым смартфоном этого производителя 2017 модельного года нацеленным на мультимедиа. В частности, несмотря на ориентацию на начальный ценовой сегмент, этот аппарат получил камеру с сенсором Sony IMX149 (8 Мп, размер пикселя – 1,4 мкм).
Диагональ экрана Vkworld F2 – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло с технологией «G + F», что делает его более стойким умеренным внешним воздействиям. Остальные спецификации Vkworld F2 соответствуют бюджетному сегменту, хотя нельзя не отметить наличие 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры Vkworld F2 – 5 Мп (обе камеры смартфона оснащены вспышками), емкость аккумулятора – 2200 мАч. Выпускаться новинка будет в 7 цветовых вариантах. На время предварительного заказа цена Vkworld F2 составит $59,99, обычная цена выше на $10.
© Антон Печеровый,
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