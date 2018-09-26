Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99

26.09.2018, MForum.ru

Компания Vkworld объявила о начале предварительных продаж смартфона K1. Отличительная особенность новинки – строенная камера на задней панели. Ее конфигурация включает в себя 21 Мп основной сенсор и пару 5 Мп модулей, дополненных поддержку оптической стабилизацией.

В активе Vkworld K1 присутствуют чипсет MTK6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовый дисплей разрешением FHD+, а также аккумулятор емкостью 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5В/3А. Передняя и задняя панели новинки закрыты Gorilla Glass, на торцах – металлическая рамка. Цена Vkworld K1 в рамках предзаказа составит $159,99, что на $20 ниже официальной рекомендованной цены.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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