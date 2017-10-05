Анонсы: VKWorld S8 со сдвоенной камерой Sony IMX298 оценен в $200

05.10.2017, MForum.ru

Информация о смартфоне VKWorld S8 циркулирует в сети уже достаточно давно, но уже в этом месяце новинка должна стать реальностью. VKWorld S8 станет первым смартфоном сочетающим дисплей с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор емкостью 5500 мАч. За счет тонких боковых граней экран занимает 91% площади всей передней панели. Динамик, датчики приближения и освещенности производитель уместил в полоске толщиной всего 3 мм.

Заслуживает внимание и то, что в качестве основной камеры VKWorld S8 будет использоваться 16 Мп сенсор Sony IMX298, присутствующий в активе многих флагманских смартфонов, включая Xiaomi Mi5, One Plus 3T и Huawei Mate 8. Размер сенсора 1/2,8 дюйма, размер пиксела 1,12 мкм, апертура f/2.0, а также поддерживаются технологии PDAF и DTI. Разрешение вспомогательного сенсора основной камеры 5 Мп, в качестве фронтальной используется 13 Мп сенсор Sony IMX135. Остальные спецификации VKWorld S8 включают в себя 5,99-дюймовый 18:9 дисплей разрешением 2160х1080 точек, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца на задней панели, 8-ядерный процессор и поддержку быстрой зарядки 12В/2А. Ожидаемая цена VKWorld S8 составит менее $200.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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