MForum.ru
05.10.2017,
Информация о смартфоне VKWorld S8 циркулирует в сети уже достаточно давно, но уже в этом месяце новинка должна стать реальностью. VKWorld S8 станет первым смартфоном сочетающим дисплей с соотношением сторон 18:9 и аккумулятор емкостью 5500 мАч. За счет тонких боковых граней экран занимает 91% площади всей передней панели. Динамик, датчики приближения и освещенности производитель уместил в полоске толщиной всего 3 мм.
Заслуживает внимание и то, что в качестве основной камеры VKWorld S8 будет использоваться 16 Мп сенсор Sony IMX298, присутствующий в активе многих флагманских смартфонов, включая Xiaomi Mi5, One Plus 3T и Huawei Mate 8. Размер сенсора 1/2,8 дюйма, размер пиксела 1,12 мкм, апертура f/2.0, а также поддерживаются технологии PDAF и DTI. Разрешение вспомогательного сенсора основной камеры 5 Мп, в качестве фронтальной используется 13 Мп сенсор Sony IMX135. Остальные спецификации VKWorld S8 включают в себя 5,99-дюймовый 18:9 дисплей разрешением 2160х1080 точек, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца на задней панели, 8-ядерный процессор и поддержку быстрой зарядки 12В/2А. Ожидаемая цена VKWorld S8 составит менее $200.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: VKWorld S8 со сдвоенной камерой Sony IMX298 оценен в $200 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 2 и 2 XL представлены официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A5 2018 стал героем «утечки» / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor Holly 4 с аккумулятором 3020 мАч представлен официально / MForum.ru
03.10. [Новинки] Это интересно: В сентябре доля Android 8.0 Oreo составила 0,2% / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены два новых смартфона ZTE с емкими аккумуляторами / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Oukitel K5000 с 5,7-дюймовым экраном 18:9 / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Gionee представила M7 Power с батареей 5000 мАч / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена BlackBerry KeyOne / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 официально появился в России / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: LG K7i – смартфон с отпугивателем москитов / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I4 – середнячок с поддержкой 4G VoLTEb / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Leagoo S8 Pro – 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 с FullVision-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 Pro – смартфон с двумя дисплеями / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Micromax Selfie 3 с 16 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами и Kirin 659 SoC представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Vivo X20 и X20 Plus с экранами 18:9 / MForum.ru
21.09. [Обзоры] Черепашки-ниндзя и планшет? Хорошее сочетание! / MForum.ru