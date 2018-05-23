Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140

MForum.ru
23.05.2018,
Vkworld начала продажи смартфона VK7000. Новинка радует прочным корпусом, защитой от влаги IP68 и умением плавать в воде, а купить ее сейчас можно всего за $139,99.
Внутри Vkworld VK7000 нашлось место чипсету MediaTek MTK6750T, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сдвоенная, 16+5 Мп, фронтальная – 13 Мп с умением распознавать лица. Отдельно упомянем аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5В/2А. Кроме того, поддерживается и беспроводная зарядка. По окончанию промо-периода цена Vkworld VK7000 вырастет до $149,99.
© Антон Печеровый,
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