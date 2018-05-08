Анонсы: Представлен защищенный смартфон Vkworld VK7000

08.05.2018, MForum.ru

Компания Vkworld объявила о планах выпустить VK7000, который станет первым защищенным смартфоном компании. По данным производителя этот аппарат сможет безболезненно переносить падения с высоты до двух метров и защищен от влаги.

Каркас корпуса Vkworld VK7000 выполнен из металла, а для защиты дисплея используется прочное стекло Gorilla Glass 5. Диагональ экрана новинки – 5,2 дюйма, разрешение – HD. Аппаратная платформа Vkworld VK7000 построена на чипсете MediaTek MT6750T и включает в себя 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Фоточасть представлена 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами. Емкость аккумулятора – 5600 мАч, при этом поддерживается беспроводная зарядка. А самое главное, ожидаемая цена Vkworld VK7000 составит порядка $150.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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