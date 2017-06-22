Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25

MForum.ru
22.06.2017,
«Возрождение легендарной Nokia 3310» вызвало немалый интерес. Причем не только среди обычных покупателей, но и среди производителей. В том числе у Vkworld, анонсировавшего схожее устройство с весьма привлекательным ценником.
Новинка получила имя Vkworld Z3310 и на 95% похожа на оригинальную модель. Как заявляет производитель, для выпуска устройства будут использоваться компоненты от Philips, Samsung, AAC, AUO и других известных международных брендов. В частности Vkworld Z3310 получит трехмерное водоотталкивающее (water-drop) стекло на передней панели, усилитель К-класса, высококачественные динамики обеспечивающие громкий и качественный звук, аккумулятор емкостью 1450 мАч (до 2 недель автономной работы) и поддержку более 20 языков. Диагональ экрана – 2,4 дюйма, разрешение 320х240 точек. Также производитель утверждает, что 2 Мп камера Vkworld Z3310 является лучшей среди фичефонов. Продажи новинки стартуют уже на следующей неделе, цена - $25.
© Антон Печеровый,
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