Анонсы: В Китае запущена 4G-версия Nokia 3310

MForum.ru
30.01.2018,
Компания HMD Global официально представила 4G-версию телефона Nokia 3310. Новинка ориентирована на рынки стран, где 3G-версия устройства не была представлена или не оказалась успешной. Причем, производитель не стал делать громких презентаций, а просто добавил новинку на официальный сайт.
Спецификации 4G-версии Nokia 3310 во многом аналогичны базовой модели. В ее активе присутствуют 2,4-дюймовый дисплей, 2 Мп тыловая камера, 512 Мб встроенной памяти с возможностью расширения до 64 Гб, Bluetooth 4.0, FM-радио и поддержка 4G LTE/VoLTE HD (голос через 4G-сеть). При этом 4G-версия Nokia 3310 может работать в режиме точки доступа Wi-Fi, раздавая 4G-интернет на другие устройства. По имеющимся данным 4G-версии Nokia 3310 появится в сети магазинов Nokia China, а ее глобальный анонс может состояться на Mobile World Congress (MWC) 2018. Возможный срок релиза – март текущего года.
© Антон Печеровый,
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