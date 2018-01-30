Анонсы: В Китае запущена 4G-версия Nokia 3310

30.01.2018, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила 4G-версию телефона Nokia 3310. Новинка ориентирована на рынки стран, где 3G-версия устройства не была представлена или не оказалась успешной. Причем, производитель не стал делать громких презентаций, а просто добавил новинку на официальный сайт.

Спецификации 4G-версии Nokia 3310 во многом аналогичны базовой модели. В ее активе присутствуют 2,4-дюймовый дисплей, 2 Мп тыловая камера, 512 Мб встроенной памяти с возможностью расширения до 64 Гб, Bluetooth 4.0, FM-радио и поддержка 4G LTE/VoLTE HD (голос через 4G-сеть). При этом 4G-версия Nokia 3310 может работать в режиме точки доступа Wi-Fi, раздавая 4G-интернет на другие устройства. По имеющимся данным 4G-версии Nokia 3310 появится в сети магазинов Nokia China, а ее глобальный анонс может состояться на Mobile World Congress (MWC) 2018. Возможный срок релиза – март текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: HMD разрабатывает 4G-фичефон Nokia для Индии / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru