Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG

21.12.2017, MForum.ru

Некоторое время назад в интернете появились слухи о том, что HMD Global работает над телефоном с поддержкой 4G-сетей. Новинка не является смартфоном, относясь к классу Feature Phone (фичефонов), функциональных мобильных телефонов. И судя по последним данным, у 4G Nokia Feature Phone есть все шансы дойти до прилавков.

В настоящее время 4G Nokia Feature Phone прошел сертификацию в Bluetooth SIG в 5 вариантах: TA-1047, TA-1060, TA-1056, TA-1079 и TA-1066. Судя по всему, речь идет о вариантах устройства с одной и двумя SIM-картами, которые могут быть ориентированы на разные рынки. В частности для Азии и Европы 4G Nokia Feature Phone будет доступен в варианте DualSIM, тогда как на других рынках будет предлагаться лишь односимочная версия. Вероятная программная основа – Series 30+ Feature OS, аналогичная Nokia 3310 (2017). Также новинка отметилась в FCC, что позволило узнать габариты новинки – 133х68 мм. Таким образом, в активе 4G Nokia Feature Phone может быть QWERTY-клавиатура аналогичная Nokia E72. Анонс 4G Nokia Feature Phone может состояться уже в начале следующего года, одновременно с Nokia 9 , Nokia 6 (2018) и Nokia 8 (2018).