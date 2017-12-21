MForum.ru
21.12.2017,
Некоторое время назад в интернете появились слухи о том, что HMD Global работает над телефоном с поддержкой 4G-сетей. Новинка не является смартфоном, относясь к классу Feature Phone (фичефонов), функциональных мобильных телефонов. И судя по последним данным, у 4G Nokia Feature Phone есть все шансы дойти до прилавков.
В настоящее время 4G Nokia Feature Phone прошел сертификацию в Bluetooth SIG в 5 вариантах: TA-1047, TA-1060, TA-1056, TA-1079 и TA-1066. Судя по всему, речь идет о вариантах устройства с одной и двумя SIM-картами, которые могут быть ориентированы на разные рынки. В частности для Азии и Европы 4G Nokia Feature Phone будет доступен в варианте DualSIM, тогда как на других рынках будет предлагаться лишь односимочная версия. Вероятная программная основа – Series 30+ Feature OS, аналогичная Nokia 3310 (2017). Также новинка отметилась в FCC, что позволило узнать габариты новинки – 133х68 мм. Таким образом, в активе 4G Nokia Feature Phone может быть QWERTY-клавиатура аналогичная Nokia E72. Анонс 4G Nokia Feature Phone может состояться уже в начале следующего года, одновременно с Nokia 9 , Nokia 6 (2018) и Nokia 8 (2018).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Конспекты: Роль гигабитного LTE-соединения и LTE Advanced Pro на пути к 5G / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт" / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru