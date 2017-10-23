Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G

MForum.ru
23.10.2017,
Спустя две недели после начала приема предварительных заказов на складах европейских магазинов начала появляться 3G-версия телефона Nokia 3310. В Германии в сети компании OTTO новинка может быть приобретена по цене 69,99 евро.
Предлагает Nokia 3310 3G и британский ритейлер Clove and Carphone Warehouse, оценивший аппарат в 60 фунтов-стерлингов, что соответствует 67 евро. При пересчете по текущему курсу в российской валюте европейская стоимость Nokia 3310 3G составляет около 4,5 тысяч рублей.
Напомню, в нашей стране на прилавках представлен Nokia 3310 Dual SIM, оцененный в 3990 рублей. Информации о планах продаж Nokia 3310 3G в России пока нет. Основная задача этой новинки – удержаться на рынках стран, где уже начато сворачивание 2G-сетей. В частности речь идет о США и некоторых странах Европы.
© Антон Печеровый,
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