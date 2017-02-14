Это интересно: На MWC 2017 будут представлены Nokia 5, Nokia 3 и обновленный Nokia 3310

14.02.2017, MForum.ru

Финская компания HMD Global, занимающаяся возвращением на мобильный рынок смартфонов Nokia, подтвердила свое участие во Всемирном мобильном конгрессе. Впрочем, это вполне ожидаемо, куда интереснее список новинок, которые компания туда может привезти.

По неофициальной информации, главными экспонатами стенда Nokia станут два Android-смартфона и один классический телефон. Считается, что смартфоны будут называться Nokia 3 и Nokia 5. По имеющимся данным Nokia 5 будет оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 720p, 2 Гб ОЗУ и 12 Мп тыловой камерой. Ожидаемый ценник - $200. Вторая новинка, Nokia 3, будет относиться к начальному сегменту. Технические подробности о ней пока не сообщаются, за исключением ценника в районе $150. Что касается классического телефона, то источники утверждают о появлении современной версии легендарного Nokia 3310. Подробностей пока нет, возможная цена этой новинки – $60. Также напомню, что вышедший в 2000 году телефон Nokia 3310 разошелся тиражом более 100 млн. экземпляров. Интересно, сможет ли его современная версия повторить этот рекорд, став же такой же крепкой и надежной?