MForum.ru
01.03.2017,
На выставке MWC 2017 компания HMD Global представила несколько новинок, включая римейк культового телефона Nokia 3310 и смартфон Nokia 5. И теперь в сети появились примеры фотографий с камер этих устройств.
Nokia 3310:
Разрешение камеры Nokia 3310 – 2 Мп, а в технической части этот телефон представляет собой классическую «звонилку» с 2,4-дюймовым дисплеем разрешением QVGA и аккумулятором, обеспечивающим до 1 месяца автономной работы.
Nokia 5:
Разрешение камеры Nokia 5 – 13 Мп, а его основные спецификации включают в себя Qualcomm Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек и аккумулятор емкостью 3000 мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] MWC 2017: Крупнейшие операторы мира запустят коммерческую поддержку гигабитных скоростей в 2017 году. С Ericsson / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2017: Новая Nokia 3310 – возрождение легенды? / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые подробности Nokia 3310 нового поколения / MForum.ru
01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии
01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru
28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Moto G5 и Moto G5 Plus – компактные смартфоны с металлическими корпусами / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2017: Новая Nokia 3310 – возрождение легенды? / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые подробности Nokia 3310 нового поколения / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 2 – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и металлический корпус / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Камера Huawei Honor V9 позволяет получать 3D-модели объектов / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: «Живые» фото Samsung Galaxy S8 показали экранные кнопки / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi / MForum.ru