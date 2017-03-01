Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310

01.03.2017, MForum.ru

На выставке MWC 2017 компания HMD Global представила несколько новинок, включая римейк культового телефона Nokia 3310 и смартфон Nokia 5. И теперь в сети появились примеры фотографий с камер этих устройств.

Nokia 3310: Разрешение камеры Nokia 3310 – 2 Мп, а в технической части этот телефон представляет собой классическую «звонилку» с 2,4-дюймовым дисплеем разрешением QVGA и аккумулятором, обеспечивающим до 1 месяца автономной работы. Nokia 5: Разрешение камеры Nokia 5 – 13 Мп, а его основные спецификации включают в себя Qualcomm Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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